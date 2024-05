Vitanje: množičen pretep na veselici

Na prireditvi Majsko Vitanje je ta vikend – okoli pol treh zjutraj v noči s sobote na nedeljo – prišlo do množičnega pretepa, v katerem so bili udeleženi varnostniki in obiskovalci. Uporabljen je bil plinski razpršilec, zaradi česar je več ljudi poiskalo zdravniško pomoč. Točno število še ni znano.

Po podatkih policije sta se sprva stepla dva moška, varnostniki pa so ju skušali pomiriti. V pretep se je nato vključilo še več ostalih obiskovalcev prireditve. Pretep naj bi se zgodil po končani prireditvi zunaj varovanega območja, ki je bilo obdan z varnostno ograjo.

Policija informacije o okoliščinah dogodka še zbira, obiskovalci na družabnih omrežjih pa navajajo, da so varnostniki ravnali neustrezno in da so bili do udeležencev veselice nasilni.

V Turističnem društvu Vitanje so sicer za 24ur.com pojasnili, da so dvodnevni dogodek organizirali v sodelovanju s Hit Events, s katerim so sklenili pogodbo. Pridobili so vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo dogodka. Kot pravijo, so prvi dogodek organizirali sami, drugi dogodek, kjer se je zgodil incident, pa podjetje Hit Events. Povedali so tudi, da so za varovanje najeli varnostno službo UNI7 iz Kranja.

Z občine Vitanje so sporočili, da niso bili organizatorji dogodka in da so izdali le soglasje za uporabo prostora, da pa je organizator po njihovem vedenju uredil vso potrebno dokumentacijo na upravni enoti in Policijski postaji Slovenske Konjice.