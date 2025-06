Vitanje je dobilo sodoben športni park

V Vitanju so dopoldne slovesno odprli novi športni park, ki je zrasel tik ob novem vrtcu oziroma osnovni šoli.

Športni park Vitanje so s simboličnim prerezom traku namenu predali župan Andraž Pogorevc, minister Matjaž Han, ravnateljica vrtca in šole Tilka Jakob ter občan Drago Šega, ki je pred dvema letoma osvojil glavni dobitek v igri loto, s tem pa Občini Vitanje ‘prinesel’ skoraj 100 tisočakov davka od igre na srečo, ki so jih namenili prav izgradnji športnega parka.

Sam športni park prinaša 3.400 kvadratnih metrov novih zunanjih športnih površin, izgradili so tudi 130 metrov opornega zidu. Vrednost pogodbenih del znaša več kot 693 tisoč evrov, pri čemer je 250 tisočakov prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, skupaj s predhodnimi deli pa naložbo ocenjujejo na okoli milijon evrov.

