Vitanje: dražje položnice za vodo, znana prejemnika občinskih priznanj

Predlog povišanja cen storitev vodooskrbe so svetniki na zadnji seji potrdili. Vitanjčani lahko z julijem pričakujejo nekaj evrov višje položnice.

Na četrtkovi seji članov občinskega sveta v Vitanju so razpravljali tudi o nekaterih podražitvah. Vitanjčane bodo najbolj po žepu udarile višje cene storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo.

Kot je svetnikom pojasnil direktor Komunale Vitanje Peter Mauc, cen teh storitev niso dvignili že vse od leta 2019, zato so podražitve v trenutnih razmerah neizbežne.

Koliko višje položnice lahko pričakujejo v Vitanju, pišemo v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki bo izšla v četrtek.

Zlati grb in naziv častni občan

Ob prazniku Občine Vitanje, ki bo 25. junija, bodo podelili občinska priznanja. Svetniki so potrdili oba predloga, ki ju je prejela pristojna občinska komisija: naziv častni občan bodo podelili dolgoletnemu županu Vitanja Slavku Vetrihu. Zlati grb občine bodo izročili Elici Pavlič z Ljubnice.

Več o sklepih zadnje seje, tudi o tem, kako kaže projektu dograditve vodovoda, pa v četrtek, ko izidejo nove NOVICE!

(N. K.)

