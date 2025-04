VITANJE Center Noordung lani z višjim obiskom in prihodki

Center Noordung je lani uspešno posloval, saj so povečali tako število obiskovalcev kot prihodke javnega zavoda.

Direktorica Centra Noordung Neža Pavlič Brečko je vitanjskim svetnikom na zadnji seji predstavila poslovanje tega javnega zavoda v lanskem letu in načrte za letos. Če potegnemo črto: zavodu gre dobro.

Višji obisk in presežek

Center Noordung je lani obiskalo 10 odstotkov več obiskovalcev kot leto pred tem, to je približno 23.900 oseb, od tega je 20.400 Center obiskalo v sklopu stalnih in gostujočih razstav, okoli 3.500 ljudi pa se je udeležilo 30 dogodkov v njihovi (so)organizaciji.

Največ obiskovalcev, 2.268 obiskovalcev razstav in 820 obiskovalcev dogodkov, je Center obiskalo lani februarja. Čez teden so prevladovali obiski šolskih skupin, čez konce tedna pa predvsem obisk posameznikov, družin in manjših skupin. S tem številom obiskovalcev so presegli svoje načrte za letos, seveda pa obisk pozitivno vpliva tudi na finančne kazalnike zavoda.

Celotni prihodki , to je tako prihodki iz naslova javne službe kot prihodki iz tržne dejav-nosti, so lani znesli dobrih 635 tisoč evrov, medtem ko so zabeležili za dobrih 581 tisočakov odhodkov. Leto so torej končali slabimi 51 tisočaki presežka. Tega bodo namenili za dejavnosti zavoda, delež, o katerem odloča Občina Vitanje, pa bodo skušali nameniti nujnim delom na stavbi.

Lani več novosti

Tudi za več novosti so poskrbeli lani. V začetku leta so odprli novo interaktivno doživetje Misi-ja: Pobeg v vesolje, ki obiskovalcem ponuja igrificirano izkušnjo z elementi sobe pobega. Prenovili so obstoječe razstave in odprli dve novi: stalno razstavo ARTEMIS, posvečeno ameriškemu vesoljskemu programu, kateremu se je Slovenija formalno pridružila aprila 2024, in raz-stavo VOYAGER / Dr. Mavretič, posvečeno slovensko-ameriškemu znanstveniku dr. Antonu Mavretiču.

Intenzivno so pripravljali vsebine za novo vizualno podobo prostora Vesolje 360, ki je zdaj že preoblikovan v Noordungov observatorij. V galerijskem prostoru so uvedli digitalni avatar Hermana Potočnika Noordunga, ki temelji na napredni umetni inteligenci. Prav tako so vzpostavili sistem skupnih vstopnic, ki obiskovalcem omogoča cenovno ugodnejši dostop do več turističnih točk.

In načrti za letos? Preberite v daljšem prispevku, objavljenem v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je na prodajnih policah le še danes. (NK)