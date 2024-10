Vitanje: Blagoslov križa v Rakovcu

Zadnjo nedeljo v septembru se je v Vitanju na Rakovcu zbralo več kot 100 ljudi. Prišli so na blagoslov tamkajšnjega obnovljenega križa. Dogodka so se poleg domačinov udeležili tudi tisti, ki ne prebivajo več na Rakovcu, saj so se odselili v bližnje kraje, prišli pa so tudi njihovi potomci.

Podobo Jezusa je popravil Pavel Skaza, križ pa je obnovil Štefan Kovše. Župnik Jože Kovačec je daroval sveto mašo. Namenjena je bila vsem pokojnim Rakovčanom in pokojnim kmeticam.

Več in podrobneje v aktualni številki lokalnega časopisa NOVICE.