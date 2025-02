Visoka ocena za Vinogradniški dvorec konjiškega Zlatega griča

Vinogradniški dvorec Zlatega griča njegovi gostje zelo dobro ocenjujejo. »Z veseljem sporočamo, da smo prejeli Booking Traveller Review Award 2025! Ocena konec minulega leta je bila 9,4, kar je še za 0,1 točke višje kot lani. Zdaj pa smo celo že na 9,5,« so sporočili iz podjetja. Vodja turizma na Zlatem griču Katarina Furman je povedala, da na mnenja gostov res dajo veliko, zato so na prejete ocene zelo ponosni. Zelo visoke ocene po njenih besedah prejemajo predvsem za lokacijo (op.a. 9,9) in osebje (op.a. 9,7), tudi ostale kategorije (čistoča, razmerje med ceno in kakovostjo, storitve, udobje in brezplačni WiFi) pa imajo ocene od 9,2 navzgor.

V Vinogradniškem dvorcu so na voljo trije apartmaji in trenutno je aktivna posebna ponudba, ki do konca marca omogoča oddih do 20 odstotkov ceneje. (Jure Mernik)