Viseče jagode za okras in sladkanje

V spomladanskem času sadimo jagode od druge polovice marca dalje in v aprilu. Tako se do poletja bolje ukoreninijo. Opravilo je najbolje opraviti pred močnejšim aprilskim dežjem. V poletnem času jih sadimo od druge polovice avgusta dalje.

Vedno bolj so priljubljene viseče jagode, ki imajo bujne roza cvetove in jih obešamo tudi za okras.

Imajo izjemno aromatične plodove, sadike lahko zrastejo v dolžino tudi do pol metra.

Zaradi svoje rasti in lepih cvetov je viseča jagoda primerna tako za vrtove kot tudi za vzgojo v cvetličnih loncih, koritih ali obešankah. Jagode imajo najraje zemljo, ki ima rahlo nizek Ph. To dosežemo tako, da v klasično vrtno ali balkonsko zemljo primešamo 15 odstotkov kisle šote. Viseče jagode obesimo na sončno lego, uporabne so tudi za gojenje na balkonih in v koritih.

Za jagode v koritih moramo dodatno poskrbeti, da imajo dovolj vlage. Vlaga je zelo pomembna predvsem v času, ko začnejo tvoriti plodove. Če jih ne zalivamo dovolj, dobijo jagode rahlo grenkast okus. Zato so korita z vodno rezervo zelo dobra rešitev, jagode obožujejo tudi dobro pognojeno zemljo.