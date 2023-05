Vinsko čokoladna pregreha v Podčetrtek privabila več tisoč obiskovalcev

Sobota je v Podčetrtku minila v znamenju 8. Festivala vina in čokolade, ki je obiskovalcem ponudil široko paleto razstavljavcev ter bogat spremljevalni program.

Tudi tokrat so bili v ospredju ponudniki vin in čokolade, predstavilo se jih je več kot 50. Prvi obiskovalci, ki so začeli Večnamensko dvorano Podčetrtek polniti že ob 9. uri pa so bili priča stojnicam, ki so se šibile pod težo čokolade in vina, seveda pa so bili deležni tudi bogatega spremljevalnega programa. V dopoldanskih urah so bile v ospredju delavnice, kulinarične in vinske. Gorazd Potočnik je predstavil posebno festivalsko torto, nato pa se je pet prijavljenih ekip, na tekmovanju v peki te torte tudi pomerilo. Ocenjevalna komisija je na koncu ocenila, da je najboljšo torto spekla ekipa Radia Štajerski val. Nekaj po dvanajsti uri je sledila uradna otvoritev samega festivala s pozdravom direktorja Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ, Boštjana Misja ter župana Podčetrtka Petra Misja.

Sledil je dobrodelni tek Debra, nato pa vrhunec spremljevalnega programa, glasbeni nastop Dejana Vunjaka in Brendijevih barab. Tik pred koncem festivalskega dne je sledil še zaključek Dobrodelnega teka in podelitev nagrad, nastop Big banda Šmarje pri Jelšah in pa razglasitev Županovega vina za letošnje leto, ki so ga pridelali na Domačiji Škorc Volavšek. Razglasitev je minila v družbi Slovenskega in Evropskega reda vitezov vina, Vinske kraljice Slovenije in Mariborskega področja ter Vinskega kralja, dogodka pa se je udeležila tudi direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin.

Skozi celoten dan so se obiskovalci lahko popeljali z vlakcem v Olimje, ali pa z Vinskim busom na degustacije k vinskim ponudnikom, otroci so lahko ustvarjali v čokoladnih delavnicah, si dali poslikati obraz, ob dvorani pa je bil pripravljen še kulinarični kotiček, kjer so se lahko okrepčali, da je dobra festivalska kapljica lažje stekla po grlih. (RN)

