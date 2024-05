Vinogradnikom in vinarjem s Konjiškega v kraljevski družbi podelili priznanja

Lanska vina vinogradnikov in vinarjev s Konjiškega so ocenili aprila, sinoči so jim podelili še priznanja.

Konjiškim vinogradnikom in vinarjem so včeraj na slovesnosti v Domu kulture Slovenske Konjice podelili priznanja po aprilskem, že 33. ocenjevanju vin.

Na letošnjem ocenjevanju vin lanskega letnika so skupaj ocenili 80 vzorcev vin 30 članov Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice. Povprečna ocena je znašala 18,14. Najvišji naziv ‘Vinar leta’ so si znova prislužili v Vinogradništvu Krošl s Kraberka. Najvišje ocenjeno vino letnika 2023 je znova pridelal vinogradnik Marjan Kobale iz Žič – za jagodni izbor sorte sauvignon je prejel oceno 19,34 in s tem veliko zlato medaljo.

Predsednica Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice in kmetijska svetovalka Ivana Podkrajšek je zadovoljna, da so konjiški vinogradniki tudi odlični kletarji. Konjiška vina je pohvalila tudi aktualna vinska kraljica Slovenije Sanja Ferjančič.

Po uradnem delu prireditve so se zbrani zadržali še v avli Doma kulture, kjer so najbolje ocenjena vina lanskega letnika ob prigrizkih, prijetnem klepetu in druženju lahko tudi pokusili.

Več pa naslednji teden v novih NOVICAH!

(NK; Foto: Foto Nareks)