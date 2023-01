Ob popoldanskem hranjenju opic je oskrbnica Tropske hiše v ogradi beloglavčkov, kritično ogroženih opic iz Kolumbije, opazila izjemen prizor. Na Pablu in Fridi sta se ob njuni telesi stiskali še dve štručki. Frida je tokrat mama postala drugič, in kot še poudarjajo v Tropski hiši, je sedaj že bolj izkušena in samozavestna, prav tako pa je bolj zaupljiva do ostalih članov družine in novorojena mladiča daje v varstvo očetu Pablu in svojemu prvorojencu Diegu že prvi dan po rojstvu.

Oglas