Veliko zanimanja za poklic frizerja

Srednješolski programi. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pred nedavnim objavilo stanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/2025. Preverili smo, koliko je zapolnjenih in prostih mest na celjskih srednjih šolah.

Trend povečanega zanimanja za programe nižjega poklicnega izobraževanja se nadaljuje tudi letos. Tako kaže prvi pregled stanja prijav za vpise v srednje šole. Na 26.066 razpisanih prostih mest v slovenskih srednjih šolah se je prijavilo skupaj 22.976 bodočih dijakov. Devetošolci imajo zdaj čas do 23. aprila spremeniti svojo odločitev. Največ kandidatov se je tudi letos prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja.

Kako je v knežjem mestu?

V Celju je 11 srednjih šol, od njih pa letos največ prijav za programe beležijo programi Šolskega centra Celje. Še posebej veliko zanimanja je za splošni gimnazijski program na Gimnaziji Lava, kamor se je prijavilo 143 kandidatov, razpoložljivih pa je 112 mest. Še posebej izstopa program frizerja na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko, kamor se je prijavilo 123 kandidatov, na voljo pa je le 78 mest.

Kje je največji primanjkljaj?

Manj priljubljena programa med bodočimi dijaki sta programa suhomontažna gradnja, kjer sta le dve prijavi, in zidarstvo, kjer so prijavo oddali le trije. Le štirje so oddali prijavo na program vrtnarstvo, pet na tesarstvo in sedem na hortikulturno tehniko. Ostale številke pa preverite v novi številki časopisa Celjan, ki vas od danes čaka na prodajnih mestih.