Velika zmaga celjskih rokometašev v Franciji

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 11. krogu lige prvakov v gosteh premagali Nantes z 31:32. Najboljši celjski strelec je bil s sedmimi doseženimi zadetki Aleks Vlah, vratar Gal Gabršek je zbral 14 obramb. Za Celjane je bila to tretja zmaga v tej sezoni najelitnejšega klubskega tekmovanja. Na lestvici sicer ostajajo predzadnji (sedmi), so pa pivovarji pridobili nekaj potrebne samozavesti pred zelo pomembnimi tekmami, ki jih še čakajo v februarju. V sredo, 15. februarja, bo v Zlatorogu gostovala Barcelona, nato jih čaka pot v Nemčijo in obračun s Kielom, za konec pa še derbi domačega prvenstva z velenjskim Gorenjem. (Jure Mernik)

Foto: Facebook RK Celje Pivovarna Laško

