Velik uspeh zgornjepolskavskih footgolfistov

Sport club M z Zgornje Polskave poroča o izjemnem uspehu, ki so ga dosegli člani – postali so viceprvaki Slovenije na ekipnem državnem prvenstvu »Matchplay« v footgolfu.

Kot so sporočili iz kluba, so na velikem finalu, ki je bil konec tedna v Olimju, med šestimi ekipami dosegli svoj največji uspeh v ekipnem tekmovanju. V skupini A so na predtekmovanju osvojili prvo mesto, drugi je bil FG Maribor, tretje mesto pa so osvojila ekipa FG Erlahctein iz Šmarja pri Jelšah. V skupini B je prvo mesto osvojila ekipa FG Ptuj, druga je bila ekipa FG Posočje Bovec, tretji pa ekipa FG Pomurje. Polskavčani so si z zmago 4:2 proti ekipi Šmarja tako prvič v zgodovini zagotovili igranje v velikem finalu. V finalu so zaigrali proti favorizirani ekipi FG Ptuj, lanskoletnim državnim prvakom. Kljub temu pa so SCM-ovci prikazali odlično igro v finalu in povsem upravičili osvojeno 2. mesto na državnem prvenstvu.

V ekipi sta blestela državna reprezentanta Leon Šuntner in Nani Franc Matjašič, ki nista izgubila nobenega srečanja. Prav tako so odlično igro prikazali Anžej Kvas, Dejan Kvas, Nejc Grandošdek in novinca v ekipi Zgornje Polskave, Igor Perkovič ter Beno Cigler, ki sta dodala svoj zlat kamenček v to srebrno medaljo.

S tem pa se je tudi končala letošnja footgolf sezona v Sloveniji, v kateri so člani Sport cluba M dosegli kar nekaj izvrstnih rezultatov, kar je odlična spodbuda za delo naprej. Med 7. in 14. decembrom pa bomo stiskali pesti za slovensko reprezentanco, ki bo v Turčiji nastopila na evropskem ekipnem prvenstvu. V dresu z državnim grbom bosta zaigrala tudi Zgornjepolskavčana Leon Šuntner in Nani Franc Matjašič.