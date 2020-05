Velik porast spletnih naročil v Tušu

GoOpti in Tušev spletni supermarket hitrinakup.com sta združila moči in zdaj omogočata storitev dostave živil v Ljubljani, Celju in Mariboru z okolico. V spletnem supermarketu hitrinakup.com je mogoče najti vse izdelke, ki jih ponujajo trgovine Tuš, GoOpti pa jih varno in zanesljivo dostavi do doma kupcev. Spletni supermarket hitrinakup.com je sicer na voljo že v 22 slovenskih mestih, kjer kupci nakupe prevzemajo na posebnih prevzemnih mestih in Drive-thru terminalih pred Tuševimi supermarketi.

V podjetjih Tuš in GoOpti so že sprejeli vrsto preventivnih ukrepov, ki kupcem in voznikom zagotavljajo zaščito pred virusom. Vozniki so opremljeni z zaščitnimi maskami, rokavicami za enkratno uporabo in razkužilom. Dostava živil, kupljenih v spletnem supermarketu hitrinakup.com, je mogoča v Celju, Ljubljani in Mariboru. Svoje nakupe pa kupci lahko prevzamejo tudi na enem od 22 prevzemnih mest pred trgovinami Tuš.

Spletno nakupovanje kot trend prihodnosti

Dolgoročne posledice pandemije bodo jasne šele čez leta, vendar je že sedaj opazno, da se bodo nakupovalne navade bistveno spremenile. Nakupovanje iz udobja lastnega doma ima številne prednosti pred nakupovanjem v fizičnih trgovinah in postaja vedno bolj priljubljeno tudi pri večini kupcev v Sloveniji. V Tušu tako opažajo velik porast naročil v svojem spletnem supermarketu hitrinakup.com in verjamejo, da se bo ta trend spletnega nakupovanja nadaljeval tudi po pandemiji.

»V zadnjem mesecu beležimo 3600% porast vrednosti v spletnih naročilih in 13-kratno povečanje prijav v spletni supermarket hitrinakup.com. Pri tako hitrem povečanju povpraševanja so sodelovanja z zanesljivimi in izkušenimi podjetji, kot je GoOpti, ključnega pomena za uspešno delovanje. V Tušu si prizadevamo izboljšati in dodatno poenostaviti postopek spletnega naročanja živil ter razširiti omrežje dostave, zato verjamem, da bo sodelovanje z GoOpti uspešno in dolgoročno,« pojasnjuje Andraž Tuš, Generalni direktor Skupine Tuš.