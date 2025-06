Velenjska plaža ob Velenjskem jezeru v novo sezono vstopa precej prenovljena

Velenjska plaža ob Velenjskem jezeru v novo sezono vstopa infrastrukturno precej prenovljena.

Nekatera dela še potekajo, v poletnih mesecih pa bo na plaži nameščen tudi digitalni prikazovalnik, ki bo v realnem času prikazoval podatke o temperaturi vode, zračnem tlaku, valovanju in UV sevanju.

Kaj vse je obsegala prenova?

Prenova Velenjske plaže je obsegala številne infrastrukturne izboljšave. Urejene so nove asfaltirane in tlakovane površine, prilagojene tudi gibalno oviranim osebam. Posadili so 22 novih dreves in številne trajnice, ki prispevajo k boljši mikroklimi in prijetnejšemu ambientu. Celostno so obnovili osrednji pomol, ki je zdaj enotno urejen z betonsko in leseno površino na enaki višinski ravnini. Na vzhodnem in zahodnem delu plaže so utrdili brežine s prodnatim, ekološko neoporečnim materialom, kar izboljšuje varnost in omogoča lažji dostop do vode. Namestili so nove klopi, dve slačilnici, dva tuša in pitnik – vse prilagojeno tudi za osebe z oviranostmi. Postavljenih je tudi šest mest za ločeno zbiranje odpadkov.

Na zahodnem delu plaže so odstranili stare kioske in jih nadomestili s tremi novimi lesenimi prodajnimi hiškami z zelenimi strehami. Namenjene so pripravi in prodaji lokalnih jedi iz ekoloških sestavin ter osvežilnih napitkov. Tudi kulinarična ponudba bo letos še bolj pestra. obiskovalcem pa bodo letos prvič na voljo tudi garderobne omarice za varno shranjevanje osebnih predmetov.

Uradna otvoritev prihodnji vikend

Velenjska plaža, ki je že 7 let zapored razglašena za najbolj urejeno naravno kopališče v Sloveniji, je v preteklem letu privabila več kot 120.000 obiskovalcev, ta vikend pa bodo plažo za to sezono tudi uradno otvorili. (MH)