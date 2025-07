Velenje: Začenjajo z deli na projektu Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline

V Mestni občini Velenje bodo še v tem tednu na terenu začeli z aktivnostmi povezanimi s prvo fazo enega največjih razvojnih projektov v regiji – preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline.

Včeraj so v zvezi s tem z lokalnimi izvajalci podpisali tudi pogodbi: pogodbo za obnovo izolacij in podporja na distribucijskem sistemu z vodilnim izvajalcem Nivig in partnerji Andrejc, Esotech ter Metallum Zorman, v vrednosti 3,39 milijona evrov brez DDV, in pogodbo za posodobitev toplotnih postaj z vodilnim izvajalcem Esotech v vrednosti 1,22 milijona evrov brez DDV.

Projekt bodo izvajali v treh fazah

Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline bo potekala v treh fazah in bo zaključena leta 2033.

V prvi fazi bodo prenovili dobrih 1.850 metrov primarnega in magistralnega omrežja, nadgradili več toplotnih postaj ter nadaljevali z digitalizacijo sistema. Pričakujejo, da bodo tako prihranili veliko toplotne energije in za več kot 6.000 ton zmanjšali emisije CO₂.

Druga faza predvideva umeščanje novih obnovljivih virov energije. V tretji fazi pa sledi še energetska prenova stavb z zniževanjem temperaturnega režima, prilagoditvijo notranjih sistemov in sanacijo ovojev stavb.

Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline je eden ključnih projektov v okviru Sklada za pravični prehod, v sklopu katerega velenjska občina izvaja več strateških naložb v skupni vrednosti okoli 73 milijonov evrov. (MH)