Velenje: Turistični obisk v Šaleški dolini ostaja v porastu tudi v prvi polovici leta 2025

Turistični obisk v Šaleški dolini ostaja v porastu tudi v prvi polovici leta 2025, Velenje, Šoštanj in Topolšica so tako v prvih šestih mesecih letos skupaj zabeležili 21.373 prihodov in 55.210 nočitev, kar predstavlja 33,1 % več prihodov in 35,5 % več nočitev kot v enakem obdobju lani.

Med najbolj obiskanimi točkami izstopata Velenjska plaža z več kot 120.000 obiskovalci in Vista s skoraj 40.000 obiskovalci. Med novostmi pa je vredno izpostaviti mitološko vodenje z likom Pikinega gusarja ob Velenjskem jezeru, ki vključuje kamišibaj predstavo in zgodbe iz Šaleške.

V letu 2025 so začeli tudi z izvajanjem projekta LAS – Okusi Šaleške, katerega namen je povezati kulinariko in podeželske ponudnike ter spodbuditi ohranjanje in nadgradnjo kulturne kulinarične dediščine regije.

Velenjski produkti v samem vrhu slovenskega in svetovnega turizma

Pomemben del aktivnosti Zavoda za turizem Šaleške, ki skrbi za razvoj turizma v regiji, je usmerjen v oblikovanje avtentičnih in izvirnih doživetij, tako jim je s partnerji uspelo ustvariti kar nekaj vrhunskih turističnih doživetij.

Zgodba Skrivnosti potopljenih vasi je bila na sejmu ITB Berlin prepoznana kot ena izmed šestih najbolj trajnostnih doživetij na svetu. Šaleška pa je hkrati edina vodilna destinacija v Sloveniji, ki ima v zbirki Slovenia Unique Experience kar tri doživetja: Velenje Underground, že omenjene Skrivnosti potopljenih vasi in Polet v usnjarno Evrope. (MH)