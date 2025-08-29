Velenje: Spremenili so štipendijski sistem

Mestna občina Velenje mladim že nekaj let nudi različne štipendije, s katerimi jih spodbujajo k izobraževanju in k povezovanju z lokalnim okoljem.

Štipendije za aktivno delovanje v občini so namenjene študentom, ki s svojim delom prispevajo k razvoju lokalne skupnosti in se dodeli za tekoče študijsko leto. Višina štipendije je 120 evrov mesečno, letno pa dodelijo do pet štipendij.

Poleg tega tudi sofinancirajo štipendije, ki jih dodeljujejo delodajalci v gospodarstvu za izobraževanje v deficitarnih poklicih. »Višina sofinanciranja je 50 evrov za dijake in 90 evrov za študente. V šolskem letu 2024/2025 smo sofinancirali 31 štipendij,« so pojasnili na Mestni občini Velenje (MOV). Letos pa so uvedli še eno novost.

Štipendije za deficitarne poklice

Kot so pojasnili na MOV, so novost štipendije za izobraževanje v deficitarnih poklicih, kot so zdravstvo, šolstvo in predšolska vzgoja. Višina štipendije znaša 150 evrov mesečno za dijake in 300 evrov za študente. Za šolsko/študijsko leto 2025/2026 je predviden razpis štipendij za več javnih zavodov v občini. (MH)