Velenje: Prvi koraki na poti do prestrukturiranja regije so narejeni

Mestna občina Velenje ter Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj sta podpisala pogodbi o sofinanciranju dveh največjih razvojnih projektov v SAŠA regiji – Centra prihodnosti v Stari elektrarni in Tehnološkega parka Velenje – TecHub.

Gre za strateška projekta, ki sta že del aktivnosti prestrukturiranja Šaleške doline. Skupna vrednost obeh investicij znaša 46,1 milijona evrov, od tega od tega bo več kot 42 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Do leta 2027 bosta oba projekta skupaj zagotovila več kot 140 novih delovnih mest, podprla 91 zagonskih podjetij ter na približno 15.000 m² sodobnih prostorov ustvarila pogoje za podjetništvo, inovacije in raziskave, ki bodo regijo vodili v konkurenčno in zeleno prihodnost po premogu.

Kaj nastaja?

Projekt Center prihodnosti – Stara elektrarna predvideva celovito prenovo 100 let stare stavbe Stare elektrarne, ki bo po prenovi s skupno bruto izmero 9.242,5 m² postala sodoben podjetniški inkubator in prostor za sodelovanje med gospodarstvom, raziskovalnimi institucijami in izobraževalnim sektorjem.

Projekt Tehnološki park Velenje – TecHub pa bo sodoben objekt bruto velikosti 7.200 m², od tega bo 5.788 m² namenjenih Mestni občini Velenje in 1.400 m² Kemijskemu inštitutu, ki bo v parku vzpostavil raziskovalno enoto za biorafinacijo biomase.

S podpisom pogodb naj bi se proces prestrukturiranja regije že začel

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je ob podpisu pogodb med drugim poudaril: »Hvala za priložnost, da smo lahko dokazali, da je vlaganje v start-up skupnosti prava možnost gospodarskega preboja. Podpis teh pogodb pomeni, da se je proces prestrukturiranja že začel, čeprav zakon o razvojnem prestrukturiranju še ni sprejet. Pot do obeh projektov je bila izjemno zahtevna. Pogoji, s katerimi smo se soočili, niso bili enostavni, a smo hvaležni, da nam je financer postavil visoko lestvico. Zavedamo se, da moramo cilje doseči v predvidenih rokih in zgraditi obe stavbi.

Stara elektrarna je eden ključnih projektov – izvajalec že čaka in bo z deli začel v naslednjem tednu. Takoj, ko bo Kemijski inštitut, ki je sofinancer, prejel pravnomočno odločbo, bomo lahko z deli začeli tudi v Tehnološkem parku Velenje.«

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek pa je ob tem med drugim dejal: »To nista edini naložbi iz Sklada za pravični prehod v SAŠA regiji. Ministrstvo je že podprlo projekt razvoja Poslovne cone Pesje vzhod (2,1 milijona evrov), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo razpis za obogateno izvajanje dostopnega in kakovostnega učenja (6,2 milijona evrov), prihodnji teden bomo podpisali pogodbo za preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline (23,4 milijona evrov), podpisana pa je bila tudi odločitev o podpori laboratoriju Kemijskega inštituta, ki bo deloval v okviru Tehnološkega parka Velenje (15,3 milijona evrov).

Skupaj je za SAŠA premogovno regijo iz Sklada za pravični prehod na voljo 174 milijonov evrov. Vse to jasno kaže, da se proces prestrukturiranja regije že izvaja.« (MH)