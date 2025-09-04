Velenje: Prihaja tradicionalni Pikin festival

V soboto, 6. septembra, bo v Velenju oblast ponovno prevzela Pika Nogavička, prihaja namreč tradicionalni, že 36. Pikin festival, ki bo potekal vse do 12. septembra.

Že v dneh pred festivalom pa se v Velenju kot po tekočem traku odpirajo različne razstave in organizirajo različne aktivnosti.

Festival poln dogajanja

V sedmih festivalskih dneh se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov, ustvarjalo se bo v več kot 100 kreativnih delavnicah, na voljo pa bo več kot 50 unikatnih interaktivnih motoričnih postaj. Na voljo bodo Pikini športni poligoni in igrišča, ves festivalski vikend pa bodo odprti tudi kulinarična tržnica Pikina promenada okusov, umetniška tržnica BazArt in Pikin sejem.

Pika bo z letošnjo temo festivala »Pika premika« obiskovalce spodbujala k premikom vseh vrst in oblik: gibalnim, miselnim, srčnim, zelenim in ustvarjalnim.

Takoj po Pikinem prevzemu županske oblasti bo na kapitanovem odru nastopil še dolgoletni glasbeni prijatelj Pikinega festivala Adi Smolar. v primeru slabega vremena bo dogodek v rdeči dvorani.