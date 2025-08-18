Velenje: Nadaljevali bodo z investicijami v gasilsko opremo

V Mestni občini Velenje nadaljujejo z investicijami v zamenjavo gasilskih avtomobilov. V ta namen bodo 20. avgusta, v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Velenje podpisali pogodbo za dobavo še treh novih gasilskih vozil.

Eno od vozil bo PGD Velenje prejelo še letos, preostali dve vozili pa bosta prostovoljni gasilski društvi Šentilj in Šalek prejeli prihodnje leto.

Ob podpisu pogodbe bodo predstavili tudi dve gasilski vozili, ki sta ju društvi iz Pesja in Škal že prejeli ter dve novi specializirani prikolici za odpravljanje posledic neurij in postavitev štaba. (MH)