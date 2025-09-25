Velenje: Gradili bodo učni čebelnjak

Mestna občina Velenje je skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline in Čebelarskim društvom Mlinšek Velenje uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje izgradnje učnega čebelnjaka, ki bo postavljen na območju velenjskih jezer. Gre za prvi tovrstni objekt v Savinjsko-šaleški regiji.

Spomladi 2026 se bodo v nov čebelnjak naselile prve čebelje družine. V njem bodo domovale kranjske sivke, slovenska avtohtona pasma čebel.

Učni čebelnjak bo namenjen izobraževanju, druženju in povezovanju ter bo zasnovan kot sodoben prostor, ki bo skozi strokovne delavnice in predavanja prispeval k širši ozaveščenosti o pomenu čebel in k razvoju čebelarske panoge.

Skupna vrednost projekta znaša 64.158 evrov z DDV, od tega bo 39.433 evrov sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). (MH)