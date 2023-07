Veganski curry

Sestavine za 4 osebe:

· 3 žlice olivnega olja ali kokosove maščobe

· večja čebula

· 3 stroke česna

· 2 žlički naribanega ingverja

· večji sladki krompir

· 400 g kuhane čičerike (1 pločevinka)

· 400 g paradižnika v koščkih (1 pločevinka)

· 400 ml kokosovega mleka (1 pločevinka)

· žlica garam masale

· žlička mlete kumine

· žlička mlete kurkume

· sol

· šopek peteršilja

Priprava:

1. korak:

Česen in čebulo sesekljamo. Čičeriko speremo pod tekočo vodo in jo odcedimo. Sladki krompir olupimo in narežemo na koščke.

2. korak:

V večji ponvi na olivnem olju ali kokosovi maščobi med mešanjem približno 5 minut pražimo čebulo, česen in nariban ingver. Čebulo potisnemo ob rob, na sredino pa dodamo še malce maščobe in začimbe garam masalo, kumino in kurkumo ter med mešanjem na hitro prepražimo, da zadišijo. Primešamo čičeriko, sladki krompir in paradižnik ter zalijemo s kokosovim mlekom. Solimo in premešamo ter pustimo, da začne vreti, nato na nizki temperaturi kuhamo 15–20 minut.

3. korak:

Peteršilj grobo sesekljamo in vmešamo v curry. Vse skupaj kuhamo še kakšno minutko, nato pa serviramo v skodelice.

Priprava te omamno dišeče jedi na žlico, v kateri se prepletajo zanimivi okusi, je čisto preprosta. Postrežemo jo s kuhanim rižem ali čapatiji, priložimo še krhelj limete, ki jed prijetno osveži.