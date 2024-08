Večinoma so dopustovali na hrvaški obali

Poletje se počasi bliža koncu. Marsikdo skuša ujeti še zadnje brezskrbne dopustniške dni in si napolniti baterije pred delovnim septembrom. Večina pa ima dopuste že za sabo in se ‘hladi’ ter polni baterije le še s spomini. Nekaj znanih Celjank in Celjanov (ter okoličanov) smo povprašali, kje so preživeli letošnji dopust in kako so se imeli.

Vera Skok, ustanoviteljica Humanitarnega društva Vera, Štore: »Dopustovali smo na slovenski obali, vmes pa raziskovali našo prelepo Slovenijo z enodnevnimi izleti. Jeseni sicer načrtujemo še en oddih za dušo v Prekmurju. Skratka, čudovito preživeto poletje je za nami.«

Nino Cokan, športnik in organizator športnih dogodkov: »Moj letošnji (delovni) dopust je bil z otroki kolonije v Baški. To mi je v veselje, zato ta dopust in delovne naloge vzamem kot sprostitev. Otroci v koloniji so bili letos res nekaj posebnega in vesel sem lahko, da sem ponovno dobil to možnost. Veliko smo športali, veliko uživali in se veliko smejali. Vsega je bilo dovolj. Največ pa seveda rekreacije, saj menim, da je ta predpogoj za kakovostno življenje. Včasih je bilo za lepe razglede in trenutke potrebno zgodaj vstati (5.30) in kam dlje hoditi ali se peljati s kolesom, ampak nasmehi in občutki, ki smo jih skupaj z otroki doživeli, so bili nekaj, česar še dolgo ne pozabiš.«

Rok Lipnik, ravnatelj Gimnazije Celje – Center: »Letošnji dopust je bil morsko-aktiven. Najprej en teden morja v Medulinu, potem pa devet dni Pariza v času olimpijskih iger. Ogledali smo si sedem tekem in uživali v lepotah mesta ljubezni. Seveda pa se vse to dopolni z dobro družbo in odličnimi nastopi naših športnikov.«

Katja Esih, direktorica Regijskega študijskega središča Celje: »Tudi letos smo, tako kot že vsa prejšnja leta, počitniške dni z družino preživeli v kampu na otoku Krku. Kampiranje je naša idealna oblika poletnega dopusta, saj smo ves čas v naravi, do skoka v morje nas od počitniške prikolice loči le minutka ali dve, v kampu smo skozi leta stkali številne prijateljske vezi. Skratka imamo se res lepo in tovrstnih poletnih počitnic ne bi zamenjali za nobene druge. Poleg počitnic ob morju pa se z možem rada odpraviva za kakšen konec tedna tudi v hribe. Fotografija je z letošnjega majskega konca tedna v Bohinju.«

Primož Brvar, direktor Nepremičnin Celje: »Letošnji poletni dopust je za nami. Tradicionalno smo ga preživeli na morju, letos na otoku Murter. Zraven sta potovala tudi otroka, ki po definiciji spadata med ‘velike’, ki s starši ne gredo več na morje. A se nista nič kaj upirala povabilu. (smeh) Imeli smo se super, malo smo lenarili, malo raziskovali otok in uživali. Kljub velikim investicijam v turistično infrastrukturo na hrvaški obali Murter še vedno ohranja nekaj prvinskosti in neokrnjene narave, zato ga srčno priporočam.«