Večerna glasbena čarovnija znova prihaja med Celjane

Kristjan Mlinar in Večerna glasbena čarovnija 1 od 7

Kristijan Mlinar. Je glavni organizator in idejni oče Večerne glasbene čarovnije, poletnih koncertov na prostem, ki že nekaj let navdušujejo občinstvo na slovenskih mestnih trgih. Tudi to poletje prihajajo v Celje, tokrat z dvema koncertoma, kjer bodo 24. avgusta nastopili Marko Škugor in Kvatropirci, večer prej pa Mi2. S poslušalci Radia Rogla je delil nekaj spominov in podrobnosti letošnjega dogodka.

Pripravila: Nina Krobat (Vir: pogovor v Dobrem jutru Radia Rogla)

Večerna glasbena čarovnija poteka že več let. Koliko ljudi po Sloveniji je že očarala?

Večerna glasbena čarovnija je sinonim za glasbene dogodke na slovenskih mestnih trgih. Trge zapremo, pripravimo približno 1.500 sedišč in v mestna središča pripeljemo glasbeno čarovnijo, glasbeni spektakel pod zvezdami. Tako vsaj za kak večer prebudimo zaspane mestne trge.

Vedno nastopajo izbrani gostje. Koga vse smo že srečali na Čarovnijah?

Vsako leto pripravimo štiri do šest Večernih glasbenih čarovnij na mestnih trgih večjih mest. Z nami so že bili Klapa Intrade, Erosi, Manca Špik, Marko Škugor, Jan Plestenjak, Kvatropirci … Precej glasbenikov smo že povabili na dogodek.

Kdo bo nastopil na letošnji celjski Čarovniji?

Marko Škugor in Kvatropirci. Večerno glasbeno čarovnijo s temi nastopajočimi smo že lani pripravili v Radovljici in ugotovili, da se je kombinacija slovensko-hrvaške glasbe zelo dobro prijela. Koncert je bil razprodan že mesec dni vnaprej, kar nas je presenetilo. Nekoliko smo bili namreč skeptični, saj je v tem okolju bolj prisotna slovenska narodnozabavna glasba, blizu domujejo Avseniki, vendar smo z našo kombinacijo ‘zadeli terno’ in prejeli ogromno pohval.

Med nastopajočimi je vsako leto tudi Marko Škugor, kajne?

Res je, Marko je bil z nami že prvo leto skupaj s Klapo Intrade, ko smo z Večerno glasbeno čarovnijo prebijali led. Z izvajalcem, kot je Marko Škugor, ki vedno dobi stoječe ovacije, je naš trud z organizacijo teh dogodkov poplačan.

Večerna glasbena čarovnija v Celju bo potekala dva dneva, poleg omenjenih bodo nastopili še Mi2.

Večinoma naši dogodki potekajo dva dneva, saj gre za tehnično zelo zahteven projekt. Trg je treba ograditi, urediti in označiti sedišča, da obiskovalci sedijo točno na tistem mestu, za katerega so kupili vstopnico. Treba je urediti ozvočenje, namestiti led ekrane, da lahko udeleženci tudi iz zadnjih vrst dobro vidijo dogajanje na odru in vse drugo. Čeprav gre za velik tehnični zalogaj in enega zahtevnejših dogodkov, se koncerta zelo veselimo, saj vedno pričaramo odlično vzdušje.

V katerih slovenskih krajih so Čarovnijo že doživeli in kakšno je bistvo te prireditve?

Začeli smo v letu pred korono. Takrat smo izbrali šest večjih slovenskih mest, začeli smo v Škofji Loki, bili smo še v Murski Soboti, Celju, Kopru, Novem mestu in Slovenj Gradcu, torej smo pokrili vse regije. Bili smo prvi snovalci dogodkov na trgih, kjer je bilo treba kupiti vstopnico, vendar smo bili nad odzivom občinstva zelo presenečeni. Vesel sem, da so obiskovalci Večerno glasbeno čarovnijo zelo dobro sprejeli in da vedo, kakšno glasbeno izkušnjo tukaj dobijo.

Kdo so ljudje, ki prihajajo na te koncerte?

Večina obiskovalcev je srednje generacije, tam nad 40 let, med njimi so ljudje, ki prihajajo iz glasbenih voda, in tisti, ki cenijo tudi kulinarično izkušnjo. V dogodke namreč vključimo lokalne gostince z njihovo ponudbo, tako da je vzdušje ob kozarcu vina in glasbi še prijetnejše.

Posebnost prireditve je tudi, da omogočate rezervacije miz in sedišč.

To je naša posebnost. Pripravimo nekaj VIP miz, kjer lahko obiskovalci na posebnem delu prizorišča uživajo v družbi, morda tudi poklepetajo in pri tem ne motijo drugih, ki želijo samo uživati v glasbi.

Je v Celju letos rezervacija še mogoča? Kako je z vstopnicami?

Naši koncerti so večinoma razprodani že vsaj tri tedne pred dogodki. Za koncert, ki bo 24. avgusta na Muzejskem trgu v Celju, je na voljo še manj kot 350 vstopnic (to je v času pogovora 31. julija, op. a.), česar smo zelo veseli, saj kaže, da so ljudje Večerno glasbeno čarovnijo sprejeli za svojo. Dobro že vedo, da poteka tretji teden v avgustu, mnogi se vsako leto vračajo in povedo, da zelo uživajo. Po dogodkih navadno dobimo kar nekaj sporočil s pohvalami.

Ker predvidevam, da bo v teh dneh Večerna glasbena čarovnija v Celju razprodana, svetujem, da si obiskovalci čim prej priskrbijo vstopnice. Pri tem naj bodo pozorni, v katerem od štirih sektorjev želijo sedeti. Glede na izkušnje iz preteklih let in lanske vremenske nevšečnosti smo se odločili, da bo to poletje dogodek le v Celju, zato ga ne velja zamuditi. V Celje se namreč zelo radi vračamo, saj je ambient Muzejskega trga čudovit, v okolici je dovolj parkirišč, dostop na prizorišče pa je mogoč z več strani. Tudi za bližnje stanovalce nismo moteči, saj je to eleganten dogodek brez razgrajanja.