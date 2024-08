Večerna glasbena čarovnija napolnila Muzejski trg

Večerna glasbena čarovnija je preplavila Celje, ko so se zvoki melodij Marka Škugorja in Kvatropircev razlegali po celjskem Muzejskem trgu. V prelepem sobotnem večeru se je trg napolnil s številnimi obiskovalci, ki so z navdušenjem prisluhnili čarobnim glasbenim interpretacijam teh priljubljenih izvajalcev.

Marko Škugor, znan po svojem močno izraženem tenorskem glasu, je obiskovalce popeljal na nepozabno glasbeno potovanje skozi njegove največje uspešnice. Nastop Škugorja so še dodatno obogatili Kvatropirci, ki so s svojim edinstvenim glasbenim slogom in harmoničnimi vokali ustvarili posebno vzdušje.

Muzejski trg v Celju se je tako preobrazil v pravo prizorišče glasbenega praznika, kjer so se obiskovalci prepustili užitku v glasbi pod zvezdnatim nebom. Ambient zgodovinskega trga je dodal še poseben čar večeru, saj se je zgodovina mesta prepletala z melodijami, ki so odmevale med starodavnimi zidovi.