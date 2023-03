Več priznanj Civilne zaščite tudi na Bistriško

Popoldne bo v Zgornji Kungoti svečanost in slovesna podelitev nagrad in priznanj Civilne zaščite. Kot je sporočila poveljnica CZ za Vzhodno Štajersko Ivana Grilanc, so med dobitniki tudi posamezniki ali institucije z Bistriškega.

Tako prejme bronasto priznanje Miran Furek, poveljnik PGD Spodnja Polskava.

Srebrno priznanje prejme Robert Grum iz Slovenske Bistrice, na predlog Policijske uprave Maribor. (Njemu je bilo priznanje že vročeno minulo sredo na osrednji slovesnosti ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.)

Zlati znak pa bodo danes podelili tudi 670. logističnemu polku, ki deluje v vojašnici v Slovenski Bistrici.

Ob dopolnjeni okrogli obletnici, 100-letnici delovanja, prejme srebrno priznanje Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno na Pohorju. (B. Petelinšek)

