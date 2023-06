Več kot 15 tisoč cvetlic za lepše Celje

V javnem podjetju Zelenice so že začeli s sezonskim ocvetličenjem mesta. Cvetje nameščajo na običajna mesta kot v zadnjih letih, obeta pa se tudi nekaj novosti.

Na podhodu na Mariborski cesti so sodelavci Zelenic že namestili 443 korit z enoletnicami. Že pred dnevi so s sezonskim cvetjem zasadili še vse gredice v mestnem parku in na krožiščih.

»Na Čopov most bomo letos poskusno namestili trajnice in spremljali, kako se bodo obnesle. Gre za uveljavljanje bolj trajnostnega pristopa pri cvetličenju mesta. Če bo preizkus uspešen, bomo ocvetličenje s trajnicami v prihodnosti nadaljevali tudi na drugih mestih,« je povedal Jože Krulec, direktor javnega podjetja Zelenice.

Kot je še povedal Krulec, so zasadili še 124 betonskih korit, delno tudi s trajnimi in medovitimi rastlinami, ter 60 cvetličnih korit ob gostinskih lokalih. V mesto so namestili še 15 cvetličnih piramid. Letos so oziroma še bodo skupno zasadili več kot 15 tisoč kosov sezonskega in trajnega cvetja.