Včeraj v Slovenski Bistrici medobčinsko srečanje turističnih podmladkov

V Slovenski Bistrici je 27. maja potekalo 17. medobčinsko srečanje turističnih podmladkov z naslovom Tkanje prijateljstva z nitkami turizma.

Sodelovalo je kar 12 podmladkov, ki delujejo v vrtcu, v vseh osnovnih šolah ter na Srednji šoli v občinah Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica.

Med šolskim letom so mladi raziskovali lokalne zanimivosti. Svoje naloge so zdaj predstavili na stojnicah ali z različnimi aktivnostmi, obenem pa skozi druženje izmenjali izkušnje.

Kaj so raziskovali?

Teme nakazujejo naslovi njihovih nastopov: Dogodivščine grajskega parka in gradu in Folklorna skupina enote Ozka ulica (Vrtec Otona Župančiča Sl. Bistrica, enota Ozka ulica), Staro za novo (2. OŠ Sl. Bistrica), Makole: med igro in običaji (OŠ Makole), Duh Bele dame (OŠ Pohorskega odreda), Foodtruck – kulinarično doživetje na kolesih (OŠ Zg. Polskava), Predstavitev spominske table, posvečene Maistrovim borcem iz Šmartnega na Pohorju in okoliških krajev (OŠ Šmartno na Pohorju), Poiši me pod kozolcem (OŠ Laporje), Skrivnosti Kebeljskega gradu (POŠ Kebelj), Sladka sklečka (POŠ Zg. Ložnica), Kulturna in naravna dediščina Pohorja in nastop Otroške folklorne skupine (OŠ Tinje), Izgubljeni glasovi Partovca: med legendo in digitalnim odklopom (OŠ Oplotnica), Kreativnost dijakov Srednje šole: od ideje do protokolarnega darila in drugi. (Srednja šola Sl. Bistrica).

1 od 6

Dogodek je znova potrdil, da turizem ni le gospodarska dejavnost, temveč tudi priložnost za povezovanje, ustvarjalnost in ohranjanje lokalne identitete. Ko otroci in mladostniki raziskujejo domače kraje z iskrico v očeh, se pletejo niti spoštovanja do tradicije, znanja in prijateljstva – temelji za svetlo prihodnost skupnosti.

Nekaj utrinkov s prireditve, kjer so se mladi izjemno izkazali, pa na fotografijah.