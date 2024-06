Vaš glas šteje!

Evropske volitve. Volili bomo že 9. junija.

Posvetovalni referendumi. Istočasno, ko bomo odločali o kandidatih za poslance v Evropskem parlamentu, bomo odločali še o treh oz. štirih referendumskih vprašanjih.

Evropske volitve potekajo vsakih pet let, o kandidatih za poslance v Evropskem parlamentu smo tako Celjani nazadnje odločali leta 2019. Tokrat se bodo za poslanska mesta v Evropskem parlamentu potegovali kandidati 11 strank. Imena vseh kandidatov – v vsaki stranki oz. listi jih je po devet – so navedena na Seznamu list kandidatov in kandidatk, ki je dostopen na spletnih straneh Državne volilne komisije Republike Slovenije.

Slovenija ena sama volilna enota

Območje Republike Slovenije se za časa evropskih volitev šteje kot ena sama volilna enota, volilnih okrajev ni. Celje tako spada v 5. volilno enoto 3. volilnega okraja. To pomeni, da bodo volivci po vsej Sloveniji glasovali z enakim volilnim lističem. Glasovali pa bodo lahko tako, da bodo obkrožili posamezno strankarsko listo in nato številko pred posameznim kandidatom zapisanim pod izbrano listo. Vseeno bo po Celju 20 lokacij, kjer bo mogoče oddati svoj glas.

Poleg evropskih volitev tudi posvetovalni referendumi

Na isti dan, torej 9. junija, bodo na voliščih potekali tudi trije posvetovalni referendumi: o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja; o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor in o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Vprašanja, pri katerih bodo volivci morali obkrožiti »za« ali »proti«, bodo: pri prvem referendumu – “Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?”; pri drugem – “Ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca?”; ter pri tretjem – “Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene?” in “Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?”.

Več o tem, kje bodo v nedeljo v Celju volilna mesta, koliko ljudi bo na volitvah delalo in kaj sploh pomeni »posvetovalni referendum«, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan.