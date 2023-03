Varuh človekovih pravic bo posloval v Celju

Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo prihodnji torek, 21. marca, posloval v Celju.

V prostorih Mestne občine Celje bo s sodelavci na voljo občankam in občanom pri uveljavljanju njihovih pravic. Vsi, ki menijo, da jim država ali organi lokalne skupnosti kršijo pravice in se želijo o tem pogovoriti, lahko do vključno 17. marca do 12. ure pokličejo na telefonsko številko 030 720 225 in se dogovorijo za osebni pogovor z varuhom.

Varuh človekovih pravic Svetina bo ob obisku v Celju odprl in predstavil Varuhov kotiček, s čimer želi institucijo varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, kjer živijo. Varuh se bo ob poslovanju v Celju sestal tudi z županom Matijo Kovačem.