Varnostni sosvet občine Slovenska Bistrica odločno poudarja: do nasilja v šolah zavezani ničelni toleranci

V Slovenski Bistrici še odmeva dogodek, ko je v okolici Osnovne šole Pohorskega odreda med starejšimi učenci te šole in učenci druge šole prišlo do besednega obračuna z domnevnimi grožnjami.

Dogodek preiskuje Policija. Na šoli pa so se nemudoma odzvali in sprejeli preventivne ukrepe. Med drugim je šola zdaj v času pouka zaklenjena, pri vhodu je prisoten informator oz. delavec šole.

Danes pa se je sestal tudi Varnostni sosvet občine Slovenska Bistrica in poudaril, da so zavezani ničelni toleranci nasilja v šolah. V sporočilu za javnost navajajo, da so vse institucije hitro in pravočasno odreagirale. Dodajajo, da sosvet z vsemi deležniki aktivno sodeluje pri zagotavljanju varnega učnega in življenjskega okolja za otroke. »V tem času je bistveno, da delimo točne informacije, da zmanjšamo zaskrbljenost in strah. Dezinformacije samo poslabšajo situacijo,« so še dodali v sporočilu za javnost. (B. P.)