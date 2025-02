VARNOST DIJAŠKEGA IN ŠTUDENTSKEGA DOMA CELJE: V teku požarna prenova

Požarna varnost. Prenova vključuje pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.

Evakuacijski načrt. Celjski dom vsakoletno izvede evakuacijsko vajo, na vidnih mestih so nameščene kopije evakuacijskega načrta.

Po požaru, ki je ob koncu januarja izbruhnil v dijaškem domu na Poljanski cesti v Ljubljani, je šolsko ministrstvo napovedalo takojšnje ukrepe, začenši z inšpekcijskimi pregledi dijaških in študentskih domov po Sloveniji. Kako je poskrbljeno za požarno varnost, smo preverili v Dijaškem in študentskem domu Celje, kjer je trenutno nastanjenih 175 dijakov – zaradi energetske prenove je namreč za bivanje na voljo le en stolpič, zato študentov pri njih zdaj ni.

Ponoči dva varnostnika

Celjski dom ima urejeno tehnično in fizično varovanje. »Varnost dijakov in študentov zagotavljamo z nadzorovanimi vhodi, videonadzorom ter prisotnostjo vzgojiteljev in nočnih dežurnih,« pojasnjuje vodja doma Aleš Brod.

V domu, ki deluje pod okriljem SIC Alme M. Karlin, je zaposlenih osem pedagoških delavcev, od tega jih je vsaj šest vsak dan v neposrednem stiku z dijaki. »Vzgojitelji so prisotni vsak dan od 7. do 23. ure, po potrebi tudi dlje. Ponoči skrbita za varnost dva nočna varnostnika.« Poleg tega so v okolici doma in v vhodni avli nameščene še nadzorne kamere. »V bivanjskem delu jih ni, saj se nam zdi to prevelik poseg v zasebnost stanovalcev. Iz preteklih izkušenj tudi vemo, da takšen nadzor ni učinkovit,« pove Brod.

Dijaki so dopoldne v šoli, popoldne imajo v domu organizirane učne ure, sledijo interesne dejavnosti, večerni izhod je možen le s posebno dovolilnico, od 22. ure dalje velja noči mir.

Požarno prenovo načrtovali že 2023

V celjskem domu so požarno prenovo začeli pripravljati leta 2023. V okviru statične in energetske sanacije objekta, ki je v teku, se izvaja tudi požarna prenova, ki bo obsegala pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom. »Ti so preprečitev hitrega širjenja požara in dima po objektu (delitev objekta na več požarnih in dimnih sektorjev), ureditev sistema detekcije in javljanja požara, ki vključuje požarno centralo, ročne in avtomatske detektorje požara, naprave za alarmiranje (sirene, bliskavke) ter krmilne sisteme, ki preprečujejo hitro širjenje požara (protipožarna vrata, protipožarne lopute), izvedba zaščitenih poti za varno evakuacijo iz objekta (zaščiteno stopnišče v vsakem stolpiču) z namestitvijo varnostne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti ter vgradnjo naprav za odvod dima in toplote s stopnišč, iz jedilnice,« napoveduje Brod.

Obsežna dela, vredna 5,6 milijona evrov, naj bi bila zaključena do konca leta. Obsegajo pa celovito energetsko sanacijo, protipotresno ojačitev, novo ureditev požarne varnosti, ureditev univerzalne dostopnosti in uporabnosti objekta (tudi ureditev dvigalnih jaškov), posodobitev prezračevalnega sistema celotnega objekta (bivalni deli stolpičev) ter ločen sistem prezračevanja za kuhinjo, vgradnjo termostatskih ventilov v sobah ter namestitev energetsko varčnih svetil po celotnem objektu.

O tem, kdaj bo potekala nova požarna vaja v Celju ter kako je za požarno varnost poskrbljeno v drugih dijaških domovih na Štajerskem, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih.