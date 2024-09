V zreškem Uniorju vrsta kadrovskih sprememb: odhajajo trije direktorji

V zreškem Uniorju je v tem tednu prišlo do več kadrovskih sprememb v vodstvu družbe.

Odhajajo direktor programa Ročno orodje Danilo Lorger, direktor Strojegradnje Boštjan Leskovar in Uroš Stropnik, direktor Sektorja za splošne zadeve, ki ga trajno ukinjajo. Njihove naloge si bosta razdelila predsednik uprave Robert Vuga in član uprave Branko Bračko.

Kadrovskih sprememb je še nekaj: sektorja Vzdrževanja ne bo več vodil Marjan Adamič, njegove naloge prevzema Boštjan Slapnik. Vodenje sektorja Nabave bo začasno prevzel Gregor Vuherer.

V prvem delu leta milijonska izguba

V Uniorju se letos sicer soočajo s slabimi poslovnimi rezultati. Na ravni družbe, ki zaposluje dobrih 1.500 ljudi, so v prvem polletju dosegli 105 milijonov evrov prodaje, kar je dobre tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Polletje so sklenili s čisto izgubo v višini 1,2 milijona evrov. Na ravni skupine Unior so v prvem polletju dosegli dobrih 154 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za odstotek več kot v enakem obdobju lani. V tem času so ustvarili 4,6 milijona evrov čistega dobička, kar je dobra dva milijona manj kot v prvem polletju lani. Nižji dobiček je posledica višjih stroškov dela in financiranja.