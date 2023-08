Članice in člani kluba Art Zreče so skupaj s člani domačega Turističnega društva ves minuli teden sodelovali v prostovoljski akciji čiščenja in urejanja zreškega podhoda. V sivem in umazanem podhodu je zraslo Srečno mesto, ki je tudi sporočilo o tem, da bomo Slovenci stopili skupaj in bo iz ujm, ki so te dni prizadele Slovenijo, znova zrasla srečna domovina.

