V Zrečah to jesen mijavkajo izolske mačke … in drugi

Izolske mačke in druge motive našega pisanega obmorskega mesteca lahko te dni občudujemo v Ateljeju MS v Zrečah.

Slikar Milan Obradovič Karp je minuli petek pod Pohorje prinesel košček slovenskega Mediterana.

Tako v srcu kot na slikarskih platnih, na katerih upodablja motive njemu ljube Izole, kjer biva in ustvarja že dobri dve desetletji. V Ateljeju MS na Srečni ploščadi zreške tržnice so v družbi številnih gostov odprli razstavo njegovih del, ki so jo naslovili Izolske mačke in drugi. Razstava je prodajna, na ogled pa bo še do 10. oktobra.

Mačke so bile v ospredju petkovega odprtja razstave, tako na platnu kot pred njim. Z glasbenimi in plesnimi vložki so ga popestrile Enja Rebernak, plesalki Plesne šole Pika v mačjih kostumih in Katarina Hren Lajhar.

Na dogodku so sodelovali tudi prostovoljci lokalnega Društva za pomoč mucam Sia, kateremu bodo v Galeriji MS namenili delež od prodanih slik aktualne razstave.

