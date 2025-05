V Zrečah srečanje civilnih iniciativ, ki nasprotujejo vetrnim elektrarnam

V Zrečah je sinoči potekalo prvo srečanje Združenja civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn, v katerega je povezanih 11 civilnih iniciativ, ki na svojih lokalnih območjih nasprotujejo umestitvi vetrnih elektrarn.

Po njihovem prepričanju bi s postavljanjem vetrnic Sloveniji povzročili več škode kot koristi.

Kot je povedal koordinator združenja Diego Loredan, je skupni cilj iniciativ ohranitev narave in zdravja ljudi, zato odločno nasprotujejo trditvam, da je gradnja vetrnih elektrarn v javnem interesu. S projekti vetrnic bi investitorji po njihovem namreč posegli na območja pomembnih naravnih dobrin v bližini naseljenih območij in jih degradirali.

“Namen našega povezovanja je združiti moči, da bomo lažje nastopali nasproti državi, a ne v smislu, da gremo v nek boj z njo, ampak da odgovornim pokažemo, kaj delajo narobe oziroma česa ne naredijo, da se ljudje ne bi počutili potlačeni,” je dejal Loredan. Napovedal je, da se bodo mesecu ali dveh znova sestale vodje civilnih iniciativ in sestavile program naslednjih aktivnosti.

Člani civilnih iniciativ so po njegovem prepričani, da vetrne elektrarne v tako majhno državo ne sodijo in da bi z njimi naredili veliko škodo, ne pa koristi.

Dogodka se je udeležila tudi pravnica Dominika Švarc Pipan, ki sodeluje s petimi civilnimi iniciativami, med drugim tudi s tremi, ki nasprotujejo projektom velikih vetrnih elektrarn. Kot ugotavlja, ljudje ne poznajo svojih pravic in pravnih okvirov, ki jim jih te dajejo.

Da je srečanje potekalo v Zrečah, ni naključje, saj se tudi prebivalci omenjene občine upirajo gradnji vetrnic na Pohorju. Kot je povedal zreški župan Boris Podvršnik, nikakor niso proti razvoju in zeleni energiji, a ne na škodo njihovih življenjskih habitatov.

Podvršnik glede načrtovanih projektov na njihovem območju težko ocenjuje, ali bodo na koncu uspešni z opozarjanjem na neprimernost umeščanja v neokrnjeno naravo, a meni, da so pristojni državni organi pri umeščanju v prostor do zdaj še vedno upoštevali demokratičen glas ljudstva.

Predstavniki civilnih iniciativ so za 2. junij napovedali posvet v državnem svetu.

(STA, Foto: Za Pohorje brez vetrnih elektrarn)