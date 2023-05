V Zrečah so podelili letošnja občinska priznanja

Praznovanje občinskega praznika v Zrečah bo sinoči doživelo enega od vrhuncev. Na svečani seji občinskega sveta so podelili občinska priznanja. Zreški župan Boris Podvršnik je poudaril, da gre pri prejemnikih občinskih grbov in drugih občinskih nagrad za tiste, ki nadpovprečno vlagajo svoj trud in energijo, da bi bil vsakdanjik Zrečanov lepši.

Zlati grb je za življenjsko delo na področju razvoja gasilstva prejel Franc Ravničan, ki je bil eden od pobudnikov ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Gorenje pri Zrečah ter njegov dolgoletni predsednik in poveljnik. Za večletno aktivno delovanje in dosežke na področju zeliščarstva in varovanja narave je šel srebrni grb tokrat Društvu zeliščarjev Smetlika. Bronasti grb pa je prejel Dušan Korošec, in sicer za dolgoletno aktivno delo v PGD Stranice, KS Stranice in njegovo nesebično delo v projektu Prostofer.

Posebno priznanje Občine Zreče je prejelo Društvo kmetic Zarja Slovenske Konjice-Zreče, ki uspešno deluje že 30 let, srebrno medaljo Občine Zreče za večletno aktivno in prostovoljno delo v PGD Zreče pa Ivica Kokol. (Jure Mernik)

Foto: Matej Nareks, Foto Nareks

