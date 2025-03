V Zrečah še uradno odprli prenovljen Petrolov bencinski servis

Ob tem ko Petrol letos praznuje 80 let, so se nove velike pridobitve razveselili tudi v Zrečah. Tam so danes tudi uradno odprli njihov prenovljen bencinski servis. Sicer pa je Petrol v Zrečah prisoten od leta 1983. »Petrol je dolga leta del življenja v Zrečah in v okoliških krajih. Pomembno je, da lokalni skupnosti tudi nekaj vračaš in nek tak nov objekt pomeni prav to. Verjamem, da bo ta sodoben objekt dobro služil tako domačinom kot vsem turistom,« je med drugim na odprtju dejal predsednik uprave Petrola Sašo Berger.

Na svečanosti so predstavniki Petrola podelili tudi donacijski ček, in sicer Nogometnemu klubu Zreče. Pri obnovi klubskih prostorov, uničenih v lanskem požaru, jim bodo pomagali z 2.000 evri. Daljši prispevek bo objavljen v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

