V Zrečah prvo državno prvenstvo v potiskanju šanka!

Klub Vinoldie. Pred dnevi so v Zrečah priredili zanimivo tekmovanje, za katerega si želijo, da postane tradicionalno.

Člani Kluba ljubiteljev vina in starodobnikov Vinoldie, ki ga vodi Matej Vinkovič iz Zreč, so sredi septembra pred zreškim gasilskim domom priredili I. Državno prvenstvo v potiskanju šanka. Udeleženci so se posamično in v ekipah merili v potiskanju premičnega točilnega pulta (šanka) Wine Van, izdelanega iz prednje karoserije Volkswagnovega starodobnega kombija.

»Če že imamo tako zanimiv šank, pa ga uporabimo še v kakšne druge namene in naredimo zabavno tekmovanje,« si je rekel Matej Vinkovič, ko je dobil idejo o tem zanimivem tekmovanju, kot ga (po njegovih podatkih) na slovenskih tleh še ni bilo. Odziv ga je presenetil in že napoveduje, da bodo prvenstvo prihodnje leto ponovili.

Dobra udeležba, zmagovalna taktika

Tekmovanja se je udeležilo 11 ekip, vsaka s petimi člani, 14 posameznikov in 5 posameznic. Njihova naloga je bila, da 300-kilogramski šank potisnejo 50 metrov daleč, bodisi kot del ekipe ali posamično, medtem pa spijejo določeno količino ‘špricarja’. Pri potiskanju šanka so morali upoštevati jasno določena pravila, saj so kršitve kaznovali s pribitkom časa. Tako se denimo niso smeli dotakniti stožcev ali namerno politi pijače, sicer so h končnemu času dodali nekaj ka-zenskih sekund.

Za ekipe so pripravili zanimiv poligon z ovirami in več vijugami, da naloga ni bila preveč preprosta, medtem ko so posamezniki šank potiskali po ravni progi. Čeprav Wine Van tehta kar 300 kilogramov, naloga ni bila pretežka, saj šank sloni na štirih kolesih.

Zmagali so tisti, ki so našli najboljšo taktiko med fizičnim naporom, to je čim hitrejšim potiskanjem šanka, in pitjem pijače.

Kdo je bil najhitrejši?

Med ekipami so se najbolj izkazali domačini, ekipa, ki se je poimenovala Gosti Zize, saj so s časom 3 minute in 53 sekund ugnali vso konkurenco. Na drugem mestu je bila ekipa Naši Čretvež, na tretjem pa Fričke.

Med moškimi posamično je bil najhitrejši Denis Šerak iz okolice Kamnika – podvig mu je uspel v 52 sekundah. Na drugem mestu je pristal Aleš Kovačec, tretje pa sta si delila Matija Brdnik in Matic Furman. Med ženskami je bila najhitrejša Mirjana Vovk s Stranic, ki je nalogo uspešno opravila v 58 sekundah. Na drugem mestu je bila Tadeja Radolič, tik za njo pa Urška Remškar.