V Zrečah odprli prenovljen Petrolov bencinski servis

Po približno štirih mesecih so v Zrečah znova odprli Petrolov bencinski servis. Ta je po celoviti prenovi eden najbolj modernih v državi. Najemnik Petrolovih poslovalnic v Zrečah in tudi Slovenskih Konjicah Matic Kohne je povedal, da je zdaj v Zrečah vse skupaj prostornejše, precej je povečana tudi pretočnost. Med drugim so pridobili štiri točilna mesta, na katerih so vsa goriva in tudi Ad-Blue za tovorna in osebna vozila. Še letos do konca leta pa naj bi dodali tudi štiri polnilna mesta za električna vozila.

Foto: Občina Zreče