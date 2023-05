V Zrečah našli letake s QR kodo, ki poziva k samopoškodovanju: policija zadevo preiskuje

Družbena omrežja so včeraj preplavile objave zaskrbljenih staršev, saj naj bi na več lokacijah v Zrečah našli letake s povezavo do nekakšnega ‘spletnega izziva’, ki naj bi zlasti mlade napeljeval k samopoškodovanju.

Na Policijski postaji Slovenske Konjice so s tem seznanjeni in pravijo, da zadevo preiskujejo. Predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin je ob tem dodala, da so policisti pregledali območje, vendar novih letakov niso našli. Za zdaj storilcev še niso odkrili.

“Policisti Policijske postaje Slovenske Konjice so takoj začeli z zbiranjem obvestil. O ugotovitvah bodo z ustreznim aktom seznanili pristojno okrožno državno tožilstvo,” so sporočili s PU Celje.

So se pa na objave odzvali tudi na Občini Zreče, kjer navajajo, da so se listi formata A4, ki vsebujejo QR kodo s povezavo do neke spletne strani, pojavili na glavni avtobusni postaji Zreče, pred Sparom, Mercatorjem in v bližini Bara Lara.

“Druge lokacije preverjamo na terenu. Takoj smo stopili v stik s policijsko postajo Slovenske Konjice. Takšna dejanja so za nas nesprejemljiva in jih ostro obsojamo. Občane, ki opazijo takšen letak naprošamo, da se ga ne dotikajo in ga ne odstranjujejo, temveč naj takoj pokličejo Policijo na telefonsko številko 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200,” so sporočili z Občine Zreče.

Pogovor z mladostniki

Na Policiji ob tem opozarjajo, naj starši o tovrstnih tematikah govorijo z otroki in jih odvračajo od sodelovanja v takšnih spletnih izzivih.

Ravnatelj Osnovne šole Zreče Peter Kos je starše zreških šolarjev obvestil, da učitelji mlajše učence opozarjajo, naj s svojimi telefoni ne skenirajo nobenih QR kod s plakatov. Starejšim učencem so naročili, naj v primeru, če tak plakat vidijo, plakat pustijo pri miru in o lokaciji obvestijo policijo. “Prosimo vas, da se s svojimi otroki pogovorite o tem, da naj se takšnih iger ne igrajo in ne skenirajo QR kod,” je še dodal ravnatelj.

(NK, Foto: Facebook, Občina Zreče)

