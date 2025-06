V Zrečah izvedli tradicionalno Ropotanje – igra, zabava, maša in glasba

16. tradicionalno Ropotanje. Minuli konec tedna se je zgodilo parkirišču pred gasilskim domom. Gre za enega izmed osrednjih dogodkov ob praznovanju 30. obletnice občine Zreče.

Ropotanje se je začelo v soboto popoldne, ko so prizorišče napolnili najmlajši obiskovalci, nastopili pa so Plesna šola Pika, Folklorna skupina Navihančki in Dejan Dogaja , člani Društva godbenikov Zreče so predstavili godbene inštrumente.

Kasneje so nadaljevali v narodnozabavnem slogu. Nastopili so Tim Mogu trio in legendarni Štirje kovači, sledil je nastop ansambla Glas in kasneje še Tanje Žagar s skupino Larma.

Nedeljski del Ropotanja se je začel z mašo pod šotorom, ki jo je glasbeno obogatila Frajhamska godba, organizatorji so zbrane pogostili z govejo juho, sledila je glasbena revija pihalnih orkestrov ob praznovanju 30-letnice občine Zreče.

Dogodek je bil izpeljan v organizaciji društva godbenikov Zreče, ob pomoči Občine Zreče.

Daljšo reportažo najdete v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšla danes.