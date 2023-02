V Zrečah bodo letos kulturnikom podelili štiri priznanja

Znana so imena letošnjih zreških občinskih nagrajencev na področju kulture. Skupaj so štirje.

V Zrečah se bodo poklonili Metki Potnik – priznanje in nagrado bo prejela za dolgoletno uspešno organizacijsko in ustvarjalno delo na področju zborovskega petja. Nagrajenec je tudi Andrej Arbajter, in sicer za dolgoletno uspešno organizacijsko delo, umetniško vodenje Kulturno umetniškega društva Jurij Vodovnik Skomarje in povezovalne vloge v kraju. Ansambel Glas je med nagrajenci zaradi uspešnega dela na področju glasbenega ustvarjanja v zadnjih nekaj letih. Vilmi Ceglar, nekdanji učiteljici in zborovodkinji več zborov, pa bodo priznanje in nagrado podelili za življenjsko delo na področju zborovskega ustvarjanja.

Osrednja občinska slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku bo v Zrečah v nedeljo, 5. februarja, v kulturnem domu pri Termah Zreče. Več o prejemnikih priznanj danes v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Oglas