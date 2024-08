V Žički kartuziji zadoneli gongi

V nedeljo zvečer je Žička kartuzija privabila številne domačine in ostale obiskovalce, ki so iskali primeren prostor in čas za sprostitev. Dogodek Harmonija gongov z zeliščnim prologom je navdušil številne prijavljene. Vse se je začelo s sprehodom skozi kartuzijanski zeliščni vrt Zajcklošter in z obrednim pitjem čaja. Nato je v cerkvi svetega Janeza Krstnika sledila zvočna gong kopel. Gre za sproščanje ob poslušanju zvokov gonga. Zdravljenje in sproščanje telesa in uma z zvokom in vibracijo gongov je sicer starodavna tehnika, ki so jo uporabljali že tisoče let pred nami. Zaradi velikega zanimanja Žička kartuzija in TIC Slovenske Konjice že zbirajo prijave za morebitno ponovitev dogodka ta vikend. (A. S.)

