V Žičah zacvetel botanični biser žički grobeljnik

V Žičah je že zacvetel žički grobeljnik, redka in ogrožena rastlina, ki se ji v tej vasi vsako leto poklonijo s priložnostno prireditvijo.

Ob rastišču žičkega grobeljnika v Žičah so včeraj opoldne pripravili tradicionalno prireditev, s katero se domačini vsako leto poklonijo tej redki rastlini, ki v Sloveniji raste le okoli kamnoloma v Žičah.

Otroci iz podružnične osnovne šole so zapeli in zaplesali, učenki Osnovne šole Pod goro sta predstavili zanimivosti o tej rumeno cvetoči rastlinici, zbrane pa so nagovorili predsednica Turističnega društva Žička gorca Žiče Rosana Šuc Ravničan, predsednik Krajevne skupnosti Žiče Jože Satler, upokojena učiteljica in botaničarka Darinka Gilčvert Berdnik ter konjiški župan Darko Ratajc.

Tamkajšnje rastišče je Občina Slovenske Konjice leta 2001 z aktom zavarovala kot botanični naravni spomenik.

Več pa v tiskanih NOVICAH prrihodnji teden. (NK)