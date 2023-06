V Zgornji Pristavi so modernizirali 300-metrski odcep ceste

Odcep ceste Nežmah–Ravnak v Zgornji Pristavi v konjiški krajevni skupnosti – dolg nekaj več kot 300 metrov, je moderniziran. Danes so novo pridobitev, ki je stala dobrih 80 tisoč evrov, uradno predali v uporabo. Večino denarja je zagotovila Krajevna skupnost Slovenske Konjice, 15 odstotkov pa je prispevala tudi konjiška Občina.

S tem ko so makadamsko cesto asfaltirali, so uresničili dolgoletno željo krajanov. Predvsem so izboljšali življenjske pogoje za štiri družine, ki živijo v treh hišah. Več v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

