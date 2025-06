V žalskem podjetju Aplast uradno odprli novo poslovno stavbo

V žalskem podjetju Aplast so pred kratkim uradno odprli novo poslovno stavbo, ki prinaša sodobne pogoje za delo in predstavlja pomemben korak v trajnostno in avtomatizirano proizvodnjo.

Ta se razteza na kar 11.000 kvadratnih metrih, med drugim se v njej nahaja velik razstavni prostor, na streho pa so namestili eno največjih sončnih elektrarn v občini Žalec.

Poseben dogodek ob otvoritvi namenjen zaposlenim

Otvoritev novih poslovnih prostorov so obeležili z internim dogodkom, namenjenim sodelavcem znotraj Skupine (podjetja v skupini so: Aplast, Jakob Holding, Vodoplast Promet in Zagožen), kjer so se ob druženju spomnili vseh ključnih pridobitev preteklih let in pripravili še zabavne aktivnosti, ki so popestrile dogajanje. Za dodatno razvedrilo in glasbeno popestritev je poskrbela Tanja Žagar.

Direktor podjetja, Branko Potočnik, je ob otvoritvi poudaril, da je podjetje v minulih dvajsetih letih prehodilo izjemno pot. Dejal je: »Začeli smo z manjšimi kapacitetami, velikimi cilji in, kar je ključno, s predanimi ljudmi. V teh 20 letih smo izpeljali vrsto pomembnih investicij: v prostore, stroje, znanje in predvsem v ljudi.«

Podjetje išče nov kader

Nova upravna stavba podjetja Aplast ni namenjena le boljši organizaciji dela v upravi, ampak je prostor za poslovna srečanja in sodelovanja. Na lokaciji trenutno zaposlujejo več kot 140 sodelavcev, podjetje pa aktivno širi ekipo, zlasti v proizvodnji, zato vabijo vse zainteresirane, da preverijo delovna mesta, ki so na voljo, in jim pošljejo prijavo. (MH)