V Žalcu tokratno sezono gledališkega abonmaja zaključili s predstavo Boj na požiralniku

V Žalcu so tokratno sezono gledališkega abonmaja pred kratkim zaključili s predstavo Boj na požiralniku.

V tej sezoni so sicer, tako kot lani, razpisali dva abonmajska dneva, gledalci pa so si lahko ogledali pet predstav: Vse zastonj, vse zastonj!, Absurdanija, d. o. o., Pegule, Paradiž in Boj na požiralniku.

»Z vpisom v abonma smo bili zadovoljni, a ker imamo razpisana dva abonmajska dneva (skupno več kot 800 razpoložljivih sedežev), je naš cilj vsako leto čim bolj zapolniti sedeže v dvorani. Moram pa poudariti, da so se vstopnice za izven za določene predstave zelo dobro prodajale,« je povedala Nastija Močnik, pomočnica direktorja za področje kulture na Zavodu za kulturo, šport in turizem (ZKŠT) Žalec. Kot je povedala, je bila abonentom po odzivih sodeč najbolj všeč predstava Paradiž, Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ki je bila tudi zmagovalka Dnevov komedij leta 2024.

Priprave na prihodnjo sezono že potekajo

Tudi prihodnjo sezono, ki se bo začela jeseni, bodo na ZKŠT Žalec poskrbeli za raznolik nabor predstav. »Trenutno smo v fazi pripravljanja nove abonmajske sezone, pri čemer bomo sledili svojemu dolgoletnemu stališču, da je izbor predstav vsebinsko, režijsko in igralsko kakovosten (s poudarkom na kakovostnih komedijah). Trudimo se, da bi z izborom zadovoljili naše abonente, kar je pri skoraj 500 obiskovalcih vsakič znova izziv. Vsekakor pa gledališki abonma sestavljamo z vso skrbnostjo in odgovornostjo,« je zaključila naša sogovornica. (MH)