V Žalcu so ustvarili novo turistično pešpot Od hmelja do piva.

Pot, ki je stala približno 525.000 evrov, je dolga približno 5,5 kilometrov in povezuje ključne naravne in kulturne znamenitosti destinacije ter nadgrajuje obstoječo turistično ponudbo s trajnostnimi, digitalnimi in interaktivnimi doživetji.

Pešpot je opremljena z novo urbano opremo, informativnimi tablami, pitniki, sanitarnimi objekti, interaktivnimi didaktičnimi točkami in foto kotički, vključuje pa tudi digitalne nadgradnje. Skupno je bilo vzpostavljenih 19 točk, sicer pa poteka vse od Fontane piv Zeleno zlato do Ribnika Vrbje ter vključuje tudi Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter zeliščni park pri Obrambnem stolpu ob cerkvi Sv. Nikolaja. Pot bo prosto dostopna vsem obiskovalcem, tako pešcem kot pohodnikom.

Uradna otvoritev bo v soboto, 6. septembra, ob 11. uri, ko se bodo pohodniki lahko skupaj odpravili na ogled poti s štartom pri Fontani piv Zeleno zlato. (MH)